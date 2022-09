Britse premier Liz Truss bijt van zich af na vernietigende kritiek op belastingverlagingen: “Moet moeilijke beslissingen nemen”

De Britse premier Liz Truss heeft donderdag de aangekondigde belastingverlagingen tegen hevige kritiek verdedigd. “We moeten dringend actie ondernemen om onze economie tot groeien te brengen en Groot-Brittannië in beweging te krijgen, en ook om de inflatie te beteugelen”, aldus de premier bij de BBC. Het gaat om de eerste uitspraken van de Britse premier in enkele dagen over de huidige financiële crisis – veroorzaakt door de aankondigingen van minister van Financiën Kwasi Kwarteng.