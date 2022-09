Mount Ibu op Indonesië uitgebarsten

In Indonesië is de Mount Ibu uitgebarsten, een ongeveer 1.300 meter hoge stratovulkaan op het eiland Halmahera. De vulkaan spuwt aswolken tot 2,5 kilometer hoog in de lucht, zo stelde een woordvoerder van het Ibu Volcano Observatory donderdag.

Berichten over doden of gewonden zijn er niet. Bewoners en toeristen krijgen de raad in een straal van 2 kilometer rond de vulkaan weg te blijven. Halmahera behoort tot de eilandengroep Molukken, tussen Sulawesi en Nieuw-Guinea. Het eiland is relatief dun bevolkt.

In Indonesië zijn er zo’n 130 actieve vulkanen. Het land ligt op de Pacifische Ring van Vuur, de geologisch actiefste zone ter wereld. Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen komen er vaak voor.