Nieuwe elektrische stadsauto gelanceerd die maximaal 90 km/u haalt: de ‘Microlino’ binnenkort ook bij ons te koop

D’Ieteren gaat een nieuwe kleine elektrische stadsauto invoeren en online verkopen. De Microlino is slechts 2,5 meter lang, weegt zowat 500 kilogram en biedt plaats aan twee inzittenden. Het autootje heeft een maximumsnelheid van 90 km/u en haalt, afhankelijk van de batterij, een rijbereik van 90 tot 230 kilometer. De basisprijs bedraagt 14.900 euro en de eerste exemplaren moeten begin volgend jaar arriveren, zo heeft de groep D’Ieteren donderdag bekendgemaakt.

De Microlino zal tijdens het autosalon van Brussel als Belgische première voorgesteld worden naast de andere merken van de invoerder, maar klanten kunnen eind dit jaar al een auto online reserveren.

D’Ieteren wijst erop dat autobezitters per dag slechts gemiddeld 35 kilometer afleggen met hun wagen, dat de auto bijna 90 procent van de tijd stilstaat en dat de bezettingsgraad niet meer dan 1,2 personen bedraagt. “De meeste wagens zijn vandaag de dag vaak te groot voor de manier waarop we ze dagelijks gebruiken. De grootte, het gewicht, het volume en de complexiteit van auto’s zijn stuk voor stuk elementen die het verkeer kunnen belemmeren en die nadelig zijn voor het energieverbruik en zo ook voor de efficiëntie van mobiliteit”, aldus de auto-invoerder.

D’Ieteren beschouwt de Microlino als dé gelegenheid om zich te wagen aan een nieuw segment in stadsmobiliteit door het gat in de markt (namelijk de mix tussen een auto en een tweewieler) als eerste te dichten. D’Ieteren denkt dat de vraag naar microtransport op vier wielen groter zal worden en de alternatieve mobiliteitsmiddelen zich verder zullen ontwikkelen.

“Met Micro investeert D’Ieteren verder in vlotte en duurzame mobiliteitsmiddelen, die een aanvulling zijn op de klassieke auto en die kenmerkend zijn voor de bedrijfsgeest die ons bedrijf al sinds zijn oprichting inspireert”, zegt Denis Gorteman, CEO D’Ieteren Automotive. “We werken ook nog steeds verder aan ons ambitieuze doel om de CO2-uitstoot te beperken in de mobiliteitsoplossingen die we aanbieden.”

De Microlino wordt gebouwd in de eigen fabriek van het bedrijf in het Italiaanse Turijn.