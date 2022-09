“De vleugels van Mahdi zijn nu gekortwiekt”: experts meten de schade bij CD&V na het turbulente begrotingsakkoord

CD&V zit al jaren in de hoek waar de klappen vallen, en na de politieke crisis in de Vlaamse regering lijkt de partij helemaal op het canvas te liggen. Het beeld dat CD&V eindelijk ruggengraat had gekweekt, ligt aan diggelen. De nieuwe voorzitter Sammy Mahdi moet vaststellen dat Hilde Crevits nog altijd de machtigste is binnen de partij. “De partij is hopeloos verdeeld en heeft de power niet om voor het ene of het andere te kiezen. Mahdi heeft zijn hand overspeeld”, zegt politicoloog Carl Devos (UGent).