HET PUNT VAN VAN IMPE. Wat bezielde Sammy Mahdi? “Hij dacht: dít is mijn moment”

Bijna is het onmogelijke gebeurd. Bijna viel de Vlaamse regering, en zat het land in een gigantische politieke crisis. Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd tussen N-VA en CD&V? In deze podcast reconstrueren we de tragedie in vijf bedrijven, en vragen we ons af: Wat bezielde Sammy Mahdi? En waarom moest hij uiteindelijk toch plooien?