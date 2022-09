Het probeerde de Titanic nog te waarschuwen en werd slachtoffer van Duitse torpedo: locatie van historisch scheepswrak gevonden

In de Ierse Zee is de locatie van het scheepswrak van de SS Mesaba gevonden. Het gaat om een historische vondst, want dat schip probeerde de Titanic nog te waarschuwen voor de ijsberg die de stoomlijner fataal zou worden, en werd aan het einde van de Eerste Wereldoorlog zelf het slachtoffer van een Duitse torpedo.

De Mesaba was een Brits handelsschip dat op 15 april 1912 een boodschap verstuurde naar de Titanic, met daarin een waarschuwing voor ijsbergen die zich zuidelijker dan verwacht in de Atlantische Oceaan bevonden. De boodschap bereikte de Titanic, maar werd niet doorgegeven aan de officier van wacht. Het onzinkbaar geachte schip zonk later die nacht, 1.500 mensen kwamen daarbij om het leven.

De Mesaba werd in 1918 geraakt door een torpedo afgevuurd door een Duitse duikboot, en zonk. Daarbij kwamen 20 opvarenden om het leven. De exacte locatie van het wrak was meer dan een eeuw lang onbekend, maar is nu met behulp van nieuwe sonartechnieken gevonden.