Duitsland stevent af op recessie

De Duitse economische onderzoeksinstituten verwachten dat Duitsland volgend jaar een economische krimp van het bruto binnenlands product (bbp) met 0,4 procent zal optekenen, in combinatie met een zeer hoog inflatiepeil van 8,8 procent. De instituten DIW, IFO, IFW, IWH en RW maken in hun gemeenschappelijk herfstrapport gewag van een “welvaartsverlies” omdat de gasprijs hoger zal blijven dan voor de crisis.

De energiecrisis die volgde op de Russische invasie in Oekraïne weegt fors op Europa’s grootste economie. De grootste oorzaak van de slechtere economische prognoses is de slinkende levering van Russisch gas, klinkt het.

“De crisis op de gasmarkten treft de Duitse economie hard. Torenhoge gasprijzen schroeven de energiekost drastisch omhoog en gaan gepaard met een massale macro-economische ‘koopkrachtafname’. Dit tempert niet alleen het onvoltooide herstel van de coronacrisis, maar duwt de Duitse economie ook naar een recessie.”

Krimp

Dit jaar zou er nog 1,4 procent groei in de tabellen komen, maar de economische vooruitgang zou dan in 2023 onder het nulpunt duiken met een krimp van 0,4 procent. In 2024 zou er opnieuw een groei van het bbp zijn, met 1,9 procent.

Ten opzichte van de lenteprognose van de instituten zou de economische outpout van 2022 en 2023 samen 160 miljard euro lager liggen. De recordinflatie zou de komende maanden nog hoger pieken. In doorsnee zou er volgend jaar 8,8 procent inflatie zijn, nog hoger dan de verwachte 8,4 procent dit jaar. Pas in 2024 zou de inflatie onder de 2 procent gaan, de inflatiewaarde die de Europese Centrale Bank (ECB) officieel nastreeft.