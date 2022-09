Septemberverklaring van Jan Jambon: “Nederig, maar trots op sterk pakket aan maatregelen”

De afgelopen dagen waren “allesbehalve een fraai toonbeeld van hoe we Vlaanderen willen besturen”, maar de Vlaamse regering heeft een “ongelooflijk sterk pakket ten voordele van onze gezinnen en bedrijven” klaar. Dat heeft minister-president Jan Jambon (N-VA) gezegd in zijn Septemberverklaring. Na de pijnlijke crisis van de voorbije dagen stond Jambon naar eigen zeggen “nederig” maar ook “trots” in het parlement. Opvallend: niet alle CD&V-parlementsleden applaudisseerden mee voor de minister-president.

Jambon moest zijn Septemberverklaring met een paar dagen vertraging afleggen, nadat de regering het begin deze week niet eens was geraakt over de begroting en de daarmee gepaard gaande koopkrachtmaatregelen. De CD&V-ministers eisten dat het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, gekoppeld zou worden aan de index. N-VA en Open VLD wilden daar niet van weten.

De minister-president verwees in zijn toespraak een paar keer naar de crisis van de voorbije week. “Voor u staat een nederige man”, zei hij, “omdat ik besef dat het proces dat we doorlopen hebben als regering niet fraai was”.

Niet alle CD&V’ers applaudisseren

De vertoning van maandag, toen Jambon met lege handen naar het parlement moest, was”pijnlijk”, gaf Jambon toe. Hij erkende ook dat zijn “ego deuken geïncasseerd heeft”. “Wat ik maandag hier heb moeten ondergaan, was pijnlijk. Pijnlijk omdat ik besefte dat ik de Vlamingen toen moest teleurstellen. Maar de dag nadien sta je op en begin je weer te vechten. Dat is wat ik gedaan heb”, aldus Jambon.

Dat was een van de momenten waarop de minister-president een applaus kreeg. Maar opvallend: niet alle CD&V-parlementsleden applaudisseerden mee. Lang niet alle wonden lijken geheeld.

“Ik kan wel tegen een stootje”

Jambon geeft ook toe dat er “harde woorden en verwijten” zijn gevallen. Ook aan mijn persoon. Sommige uitspraken waren beledigend en vernederend. Elk kiest ervoor welke stijl hij of zij hanteert, ik ga me niet verlagen”, aldus Jambon. Hoewel zijn ego naar eigen zeggen “tegen een stootje kan”, maakt Jambon zich wel “zorgen over de verruwing van de politieke zeden”.

Volgens Jambon verwacht het volk in tijden van crisis “leiderschap”. “Niet het leiderschap van één persoon, niet het leiderschap van één minister, één minister-president, van één premier. Nee, het leiderschap van alle politici van goede wil. Noem het The Coalition of the Willing.

4 miljard

Maar Jambon toonde zich ook “trots” op het “ongelooflijk sterke pakket ten voordele van onze gezinnen en bedrijven”, zei hij. Het gaat om een pakket van 4 miljard euro, plus 1 miljard aan leningen en waarborgen om Vlaamse bedrijven te ondersteunen. Volgens Jambon is gekozen voor “gerichte en sociale” maatregelen zonder de gezondheid van de Vlaamse overheidsfinanciën op de helling te zetten. Zo gaat de Vlaamse begroting tijdelijk dieper in het rood, maar is het de bedoeling om uiterlijk in 2027 een begroting in evenwicht te hebben.

De voorbije weken kreeg de regering-Jambon vaak het verwijt dat ze te lang gewacht heeft om maatregelen te nemen. “Ik ben het daar niet mee eens”, zei Jambon. “De complexiteit van deze crisis laat niet toe om zomaar haastig maatregelen uit de mouw te schudden of ballonnetjes op te laten”, klonk het. Volgens hem zou de huidige crisis wel eens een marathon kunnen zijn. “Lange afstandslopers weten dat je zo’n wedstrijd niet wint door van in het begin sprintjes te trekken, wel door gedoseerd je krachten aan te wenden.”