Nucleaire waakhond roept mensen weer op om radongehalte in woning te meten

De federale nucleaire waakhond FANC roept mensen weer op om het radongehalte in hun woning of op de werkvloer te meten. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de regulator de Radonactie, die loopt van begin oktober tot eind december.

Radon is een radioactief gas dat voorkomt in de bodem en in gesteenten. Het kan gebouwen binnendringen via kieren in vloeren en muren of via leidingen. “Het is kleurloos, geurloos en smaakloos, wat het een onzichtbare bedreiging voor onze gezondheid maakt”, zegt het FANC. “In grote hoeveelheden en in afgesloten ruimten vormt radon een reëel gevaar: na roken is radon de meest voorkomende oorzaak van longkanker in ons land.”

Daarom roept het FANC mensen op om de radonconcentratie in hun woning of op het werk te meten. Via de website www.radonactie.be kunnen ze een detector kopen voor 15 euro, inclusief een laboratoriumanalyse van de resultaten.

“De radondetector moet gedurende drie maanden in de drukste ruimte op de begane grond van het gebouw blijven staan. In woningen is dat meestal de woonkamer”, legt het FANC uit. “De metingen moeten gebeuren tijdens de herfst- en wintermaanden, omdat gebouwen dan minder vaak worden geventileerd en de radonconcentratie zich kan opstapelen.”

Vooral het zuiden van België heeft door de rotsachtige ondergrond meer last van radon dan het noorden, zegt het FANC. Vorig jaar werden vooral in de provincies Luik en Luxemburg hoge concentraties gemeten.

Als uit de meting een te hoge radonconcentratie blijkt, dan wordt een sanering aanbevolen. “Afhankelijk van de gemeten concentratie kunnen de saneringsmaatregelen eenvoudig of ingrijpender zijn. In sommige gevallen volstaat het om de kieren te dichten waarlangs radon het gebouw binnenkomt, in andere gevallen kan de installatie van een mechanisch ventilatiesysteem soelaas bieden”, zegt het FANC.