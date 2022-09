“Noord-Korea vuurde ballistische raket af kort nadat Amerikaans vicepresident Kamala Harris uit Zuid-Korea was vertrokken”

Het Zuid-Koreaanse leger stelde vast dat “twee ballistische raketten met een korte afstand” zijn afgevuurd vanuit de regio Sunchon in de provincie Pyongan-namdo. “Onze strijdkrachten hebben de observatie en controle opgevoerd en houden zich paraat, in coördinatie met de Verenigde Staten”, aldus de generale staf in een persbericht. De raketten waren afgevoerd in de richting van de Japanse Zee.

Enkele uren voor de rakettest was Harris uit Zuid-Korea vertrokken. Tijdens haar bezoek had ze een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol. Ook trok ze naar de zwaar beveiligde grens tussen Noord- en Zuid-Korea, meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap.

Het is al de derde rakettest deze week. Op zondag en woensdag vuurde Pyongyang eveneens raketten af.

VN-resoluties verbieden Noord-Korea om ballistische raketten te testen, die afhankelijk van het ontwerp ook één of meerdere kernkoppen kunnen dragen. In de regel gaat het om gronddoelraketten.