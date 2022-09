Politieke reacties op Septemberverklaring: Volgens de partij Vooruit “heeft de show van de afgelopen week niks opgeleverd”

Jambon legde donderdag zijn Septemberverklaring af in het Vlaams Parlement. Dat had normaal gezien maandag al moeten gebeuren, maar de regering raakte het onder impuls van CD&V niet eens over een pakket aan koopkrachtmaatregelen om gezinnen en bedrijven te steunen in de energiecrisis. De christendemocraten eisten de volledige indexering van het groeipakket, de vroegere kinderbijslag, maar daar wilden N-VA en Open VLD niet van weten.

De minister-president verklaarde zich donderdag “trots op het ongelooflijk sterke pakket aan maatregelen” dat uiteindelijk gisterenavond/woensdagavond kon worden afgeklopt, maar oppositiepartij Groen is niet onder de indruk. “De voorbije dagen kregen we een trieste politieke show te zien. Dat leverde uiteindelijk weinig extra op voor de Vlamingen, behalve een paar dagen valse hoop en meer wantrouwen in de politiek”, zegt fractieleider Björn Rzoska.

Hij betreurt ook dat het groeipakket uiteindelijk niet zal mee stijgen met de levensduurte. De Vlaamse regering heeft afgesproken dat de kinderbijslag met 2 procent per jaar kan stijgen, waarmee ze enkel een besparing die eerder door toenmalig CD&V-minister Wouter Beke werd beslist, terugdraait. “Daarmee hinkt het rijke Vlaanderen voortaan achterop op Brussel en Wallonië, die wél de steun voor gezinnen doen groeien wanneer het leven duurder wordt”, hekelt Rzoska. “Bovendien zijn er nog meer domeinen waar de burger het met een habbekrats moeten stellen. Een begroting in evenwicht wordt verkozen boven hulp aan de mensen.”

De Groen-fractieleider vindt dat de regering ook te weinig doet voor het klimaat, en bijvoorbeeld nog geen beslissing heeft genomen over Ventilus, dat de offshore-windenergie over West-Vlaanderen aan land moet krijgen.

Volgens Rzoska is de Vlaamse regering “uitgeleefd”. “Terwijl de uitdagingen vandaag om grote akkoorden en hervormingen vragen, krijgt de Vlaming gerommel in de marge.”

Crevits: “Goed akkoord, maar had voor ons meer mogen zijn”

Volgens CD&V-viceminister-president Hilde Crevits zitten er heel veel goede zaken in het Vlaamse begrotingsakkoord. “Had het nog meer mogen zijn? Voor ons wel, maar wat voorligt is een goed akkoord en wij nemen dan ook onze verantwoordelijkheid”, zo schrijft het CD&V-kopstuk op Facebook. Crevits verliet zoals bekend zaterdagavond de onderhandelingstafel toen ze plots onwel werd en naar het ziekenhuis werd afgevoerd.

Crevits wil naar eigen zeggen “enkele dingen in perspectief plaatsen”. “We beleven uitzonderlijke tijden met verschillende crisissen die elkaar opvolgen. De rekeningen worden duurder, er is veel onzekerheid bij alle mensen. Een sterk akkoord en een eendrachtige uitvoering van dat akkoord zijn dan ook cruciaal”, klinkt het.

De CD&V-minister somt dan een hele resem maatregelen op die de regering allemaal neemt om de crisis op te vangen, gaande van de uitbreiding van de sociale toeslagen in de kinderbijslag tot 115 miljoen extra voor de kinderopvang en de uitbreiding van de jobbonus.

“Had het nog meer mogen zijn? Voor ons wel, maar wat voorligt is een goed akkoord en wij nemen dan ook onze verantwoordelijkheid. Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid. Dat is mijn oprechte overtuiging”, besluit Crevits.

Vooruit: “Show van voorbije week heeft voor Vlaming niks opgeleverd”

Voor Vooruit heeft “de show van de voorbije week niks opgeleverd”, zo reageert Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman. Volgens haar schieten de maatregelen die Vlaamse regering neemt schromelijk tekort.

Vlaams minister-president Jambon noemde zichzelf “trots” op het pakket maatregelen dat zijn regering op de tafel kan leggen. Oppositiepartij Vooruit is niet onder de indruk. “Wat ik mij afvraag is wat de Vlaming nu meteen gaat voelen in zijn portemonnee van dit pakket aan maatregelen”, stelt fractieleider Hannelore Goeman.

Volgens haar blijft Vlaanderen “besparen op onze kinderen en gezinnen”. Dat de kinderbijslag niet gekoppeld wordt aan de gezondheidsindex vindt Goeman onbegrijpelijk. “De Vlaamse regering blijft extra cashen op de hoge facturen die de Vlaming betaalt, maar weigert om het kindergeld van onze gezinnen te laten meestijgen met de hogere facturen. Dat krijg je toch aan niemand uitgelegd?”, klinkt het.

Terwijl voor veel gezinnen de energiefacturen fors stijgen, doet Vlaanderen volgens Vooruit te weinig om die factuur te milderen. “Die factuur is verdrievoudigd en Vlaanderen besliste enkel om de 3 euro korting per maand te verlengen. Drie euro!”, meent Goeman.

Misschien zullen bepaalde gezinnen meer overhouden door de versterkte jobbonus. “Misschien, maar tot op vandaag kreeg nog geen enkele Vlaming die jobbonus op zijn rekening. Eerst zien, dan geloven”, stelt Goeman nog.