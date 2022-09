Doodsoorzaak Queen Elizabeth bekend

The National Records of Scotland heeft donderdag de overlijdensakte van de voormalige Britse Queen gepubliceerd. Daarop staat dat de koningin op 8 september om 15.10 uur lokale tijd (16.10 uur Belgische tijd) in het kasteel van Balmoral in Schotland overleed. Dat is zo’n drie uur voor het publiek werd ingelicht.

Dat tijdstip geeft ook weer dat enkel koning Charles en zijn zus prinses Anne op het moment van haar overlijden aanwezig waren. Prins William en prins Harry en andere royals waren toen nog onderweg naar Schotland.

Het certificaat werd ondertekend door haar dochter prinses Anne. Ook de oorzaak van haar overlijden wordt op de akte vermeld. De koningin stierf door haar “hoge leeftijd”. Ze werd 96 jaar. Er werd geen verdere doodsoorzaak vermeld.

