Alternatieve Nobelprijzen voor activisten uit Oekraïne, Somalië, Venezuela en Oeganda

De “alternatieve Nobelprijzen’ gaan dit jaar naar activisten en organisaties uit Somalië en Oekraïne, de Venezolaanse coöperatieve Cecosesola en het Afrikaanse instituut voor energiebeheer (AFIEGO) in Oeganda. Dat heeft de Right Livelihood Foundation, die de prijs jaarlijks uitreikt, donderdag in Stockholm bekendgemaakt.

De Oekraïense mensenrechtenadvocate Oleksandra Matvitsjoek wordt samen met haar organisatie Centre for Civil Liberties (CCL) geprezen voor het bouwen van democratische instituten en het aankaarten van oorlogsmisdaden.

Matvitsjoek zei ervan overtuigd te zijn dat de Russische president Vladimir Poetin ooit terecht zal staan voor zijn misdaden. “Dat klinkt nu misschien heel naïef, maar ik ken de geschiedenis. Veel autoritaire leiders denken onaantastbaar te zijn”, aldus Matvitsjoek. Maar “vroeg of laat” moeten ze zich voor een rechtbank verantwoorden.

Een andere winnaar, het Afrikaanse instituut voor energiebeheer (AFIEGO), voert in Oeganda al jarenlang actie tegen de vervuilende olie- en gaswinning. Het helpt armere gemeenschappen in te gaan tegen onteigening en milieuvervuiling.

De overige winnaars zijn de Somalische mensenrechtenactivisten Fartuun Adan en Ilwad Elman en de Venezolaanse coöperatieve Cecosesola.

Van Astrid Lindgren tot Greta Thunberg

De alternatieve Nobelprijzen worden elk jaar door de Right Livelihood Foundation toegekend net voor de gewone Nobelprijzen. Vaak worden personen geëerd die niet in de schijnwerpers staan. Af en toe waren er echter zeer prominente namen onder de laureaten, zoals de Zweedse kinderboekenschrijfster Astrid Lindgren in 1994, de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden in 2014 of de klimaatactiviste Greta Thunberg in 2019.