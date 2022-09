Ex-vrouw van Jeff Bezos vraagt al na anderhalf jaar scheiding aan van tweede echtgenoot

Ook het tweede huwelijk van MacKenzie Scott, de ex-vrouw van Amazon-oprichter Jeff Bezos, is op de klippen gelopen. Scott heeft nu ook de scheiding aangevraagd van Dan Jewett, een fysicaleraar met wie ze vorig jaar nog maar in het huwelijksbootje trad.

mtm Bron: The New York Times

Na een huwelijk van 26 jaar gingen MacKenzie Scott en Jeff Bezos in 2019 uit elkaar. De scheiding maakte van Scott in één klap de rijkste vrouw ter wereld: haar fortuin werd op dat moment geschat op zo’n 50 miljard euro.

Sindsdien heeft de filantrope en romanschrijver echter miljarden weggegeven aan goede doelen. Een maand na haar scheiding met Bezos werd ze al lid van ‘The giving pledge’, een campagne die de rijksten van deze wereld aanmoedigt om de helft van hun fortuin weg te schenken.

Ondertussen had ze ook opnieuw de liefde gevonden. Op de - zeer prestigieuze - privéschool van haar kinderen leerde ze de natuurkundeleraar Dan Jewett kennen. De twee gaven elkaar vorig jaar in maart het jawoord in Californië.

Maar het sprookje zit er al op: MacKenzie Scott heeft de scheiding aangevraagd. Uit de rechtbankdocumenten blijkt dat “meneer Jewett de echtscheiding niet betwist”.