Twee ruimtetelescopen loerden gelijktijdig naar inslag van ruimteschip DART op asteroïde

De DART sloeg met een snelheid van ongeveer 6,6 kilometer per seconde in op Dimorphos, een “maantje” van de grotere asteroïde Didymos. Bedoeling was uit te vlooien of zo een impact de baan van een asteroïde kan veranderen. Of het lukte, is nog niet geweten.

Zowel de Hubble Ruimtetelescoop als de James Webb Space Telescope keken naar de inslag. Volgens de NASA was het de eerste keer dat beide telescopen tegelijk naar eenzelfde object in de ruimte loerden. De Hubble-afbeelding toont een stervormige blauwe lichtflits tegen een zwarte achtergrond. De James Webb-foto toont een rode lichtflits tegen een donkere achtergrond, die ook stervormig is, maar groter lijkt. Het feit dat dezelfde gebeurtenis in verschillende kleuren kan worden gezien, is te wijten aan de onderscheiden technologie die in de twee telescopen wordt gebruikt.

De foto’s kunnen ook wetenschappelijke data opleveren, zegt de NASA.

De Koninklijke Sterrenwacht van België is nauw bij de missie betrokken.