Arnold Schwarzenegger onder vuur na bezoek aan Auschwitz

“Let’s terminate hate and prejudice.” Met een dikke knipoog naar zijn rol in ‘Terminator’, maar ook met klare woorden wilde Arnold Schwarzenegger (75) een boodschap van verdraagzaamheid uitsturen tijdens een bezoek aan het voormalige concentratiekamp van Auschwitz. Schwarzeneggers vader vocht immers als soldaat voor nazi-Duitsland, waaronder een tijdje ook in ons land. Maar dat de acteur het gastenboek tekende met een citaat uit een van zijn films levert hem kritiek op.

“Arnold en ik zijn het levende bewijs dat je haat in één generatie helemaal kan omkeren.” Ze zijn allebei van Oostenrijkse origine. En allebei maakten ze hun fortuin in de VS. De ene als acteur, bodybuilder en gouverneur van Californië. De andere als CEO van een grote bierbrouwerij en producent van musicals. Maar het bezoek van Arnold Schwarzenegger en Simon Bergson aan het Poolse concentratiekamp Auschwitz was meer dan een trip onder vrienden.

(lees verder onder de foto)

Arnold Schwarzenegger bezocht Auschwitz met zijn landgenoot en bierbrouwer Simon Bergson. — © AP

In de Tweede Wereldoorlog vocht Gustav Schwarzenegger, de vader van Arnold, aan de zijde van de nazi’s. Bergsons is dan weer de zoon van Joodse ouders die opgesloten werden in Auschwitz, en de gruwel overleefden. In totaal werden 1,1 miljoen mensen gedood in het kamp. Door naast elkaar de site en het museum te bezoeken, wilden Schwarzenegger en Bergson een boodschap uitsturen.

“Laten we samen vooroordelen bestrijden en er voorgoed komaf mee maken”, zei de acteur. Om dan te verwijzen naar een van zijn bekendste rollen in de Terminator-films. “Let’s terminate hate and prejudice.”

Foute woordkeuze

Schwarzenegger ontmoette ook Holocaust-overlever Lidia Maksymowicz, die als 3-jarige het slachtoffer werd van de experimenten van nazidokter Josef Mengele. “Haar verhaal moet herinnerd worden. Zodat we met z’n allen zeggen dat zoiets nooit meer mag gebeuren.”

(lees verder onder de foto)

Schwarzenegger omhelst Holocaust-overlever Lidia Maksymowicz. — © AP

Een helder statement met de beste bedoelingen. Maar toch slikt Schwarzenegger kritiek na zijn bezoek. Na afloop deelde het museum een foto van de inscriptie die de ‘Governator’ achterliet in het gastenboek. Ook daar refereerde hij naar Terminator met het bekende citaat: “I’ll be back.”

Ongepast, vinden veel Twitteraars. Zij leggen een link met de films, waar het personage van Schwarzenegger niet spaarzaam is met geweld en een spoor van slachtoffers achterlaat. “Dit is geen juiste woordkeuze”, klinkt het. En: “Als mijn vader een nazi was, dan had ik twee keer nagedacht voor ik zoiets schreef.” Ook zij de geloven dat Schwarzenegger het niet kwaad bedoelde, wijzen op het ongelukkige taalgebruik.

(lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het museum zelf ziet er geen graten in, en kwam met verdere uitleg om Schwarzenegger te verdedigen. “Zijn bezoek was relatief kort. De boodschap was bedoeld als een belofte om later terug te keren voor een diepgaander bezoek.”

‘Naziknokploeg’

Over zijn familiegeschiedenis is Schwarzenegger altijd open geweest. Toen de Amerikaanse pers in de jaren 90 ontdekte dat zijn vader voor de nazi’s had gevochten, startte de acteur zelf een onderzoek. Daaruit bleek dat zijn vader inderdaad actief was in de Tweede Wereldoorlog, als lid van de SA – een ‘naziknokploeg’.

De man werd onder meer uitgezonden naar Frankrijk, Polen, de Sovjet-Unie en ook ons land. Met oorlogsmisdaden, zoals in Auschwitz, had hij niets te maken. In 1943 werd Schwarzeneggers vader naar huis gestuurd, nadat hij gewond was geraakt in Leningrad.

(lees verder onder de foto)

Van zijn familiegeschiedenis maakte Arnold Schwarzenegger nooit een geheim. — © REUTERS

Afgelopen maart, na de Russische inval in Oekraïne, verwees Arnold Schwarzenegger expliciet naar zijn vader in een videoboodschap aan het Russische volk. Daarin sprak hij zich uit tegen de oorlog.

“Toen mijn vader aankwam in Leningrad, geloofde hij ook alle leugens die zijn overheid hem vertelde. En toen hij er vertrok, was hij gebroken. Fysiek en mentaal. Hij heeft de rest van zijn leven pijn gehad door een gebroken rug, door de granaatscherven en door zijn schuldgevoel.” Om daar nog aan toe te voegen: “Ik wil niet dat het Russische volk gebroken wordt zoals mijn vader.”

LEES OOK. Arnold Schwarzenegger richt zich tot Russisch volk: “Dierbare vrienden, jullie worden voorgelogen”