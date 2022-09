De crisis leek niet erger te kunnen, tot de Britse premier Liz Truss besliste interviews te geven

Hoewel het pond in elkaar stuikte, de staatsleningen duurder werden, de immobiliënsector implodeerde en de aandelenmarkt kelderde, was de Britse premier Liz Truss amper te horen of te zien. Donderdagochtend ging ze in het offensief met een aantal radio-interviews. Het maakt het alleen maar erger. Truss werd door de verzamelde media in de vernieling gereden. De pro-Tory-journalisten waren nog het felst.