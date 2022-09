Aandeel Colruyt krijgt dreun op rode beurs

De Brusselse beurs is donderdag weer stevig in het rood geëindigd. Negentien van de twintig aandelen die meetellen voor de berekening van de Bel20-index, verloren terrein. De graadmeter gleed daarbij 1,85 procent af tot 3.324,99 punten.

Het grootste dagverlies bij de indexwaarden was voor Colruyt, dat een pandoering van liefst 23,27 procent om de oren kreeg. Het warenhuisaandeel sloot af op 22,13 euro, nadat bestuursvoorzitter Jef Colruyt op de algemene vergadering van aandeelhouders had bekendgemaakt dat de winst tijdens het lopende boekjaar aanzienlijk lager zal uitvallen dan tijdens het vorige. De koers staat nu weer op het niveau van de lente van 2012.

De rentegevoelige vastgoedinvesteerder VGP volgde met een malus van 6,39 procent bij een slotkoers van 92,30 euro. D’Ieteren eindigde 4,08 procent lager op 138,60 euro. De autotak van de holding gaat een nieuwe kleine elektrische stadsauto, de Microlino, invoeren en online verkopen.

Aedifica verloor 2,53 procent bij een slotkoers van 75 euro. Het vastgoedfonds investeert zowat 17 miljoen euro in de bouw van een woonzorgcentrum in het Ierse Sligo. De verhuring moet een nettorendement van zowat 5 procent opleveren.

WDP zakte 1,66 procent tot 23,74 euro. Het vastgoedfonds richt een aparte energiedivisie op. Die creëert alvast op de WDP-site in Zellik, die verhuurd wordt aan VPD, een groene mobiliteitshub. Zowel de huurder als externe transporteurs kunnen er zonne-energie laden. Daarnaast breidt het zijn park aan zonnepanelen - vooral op een site in de Gentse haven - verder uit. De initiatieven zijn goed voor een globale investering van 40 miljoen euro.

Op de brede markt gaf de waterdienstengroep Ekopak 6,85 procent prijs bij een slotnotering van 17,14 euro.

Azelis woog bij de slotbel 2,08 procent lichter. De distributeur van chemicaliën tikte af op 21,68 euro. Hij neemt nu ook zijn Italiaanse sectorgenoot Eurotrading over. Die legt zich toe op de verkoop van producten voor persoonlijke verzorging en telt zowat 500 klanten.

Care Property Invest werd 1,14 procent bijgeknipt tot 17,30 euro. De vastgoedinvesteerder rondde de overname van een te ontwikkelen woonzorgcentrum in het Spaanse Elche af. Het moet tegen het tweede kwartaal van 2025 operationeel zijn.

Bpost gaf 0,91 procent prijs bij een slotkoers van 5,42 euro. Vandaag staan er reeds pakjesautomaten van de postonderneming in 33 Belgische stations. Daar komen in de volgende zes maanden 70 nieuwe locaties in de NMBS-stations bij.

Fluxys Belgium hield de malus beperkt tot 0,34 procent bij een slotkoers van 29,40 euro. De omzet van het bedrijf steeg in het eerste halfjaar van 277,9 miljoen euro naar 287,4 miljoen euro. De nettowinst dikte aan van 38,3 miljoen euro naar 41,1 miljoen euro.

Winst was er bij de indexaandelen alleen voor UCB, dat 1,40 procent opveerde tot 71,12 euro.

Op de tweede rij klom Nextensa 8,13 procent tot 49,20 euro en verdapperde de Nationale Bank 6,71 procent tot 890 euro.