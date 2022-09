Google stopt met streamingdienst voor games

Stadia was een poging van Google om in concurrentie te gaan met de consoles als Playstation en Xbox. Via Stadia speelden gamers via de cloud op hun smartphone of televisie.

Abonnees zullen hun games nog kunnen spelen tot 18 januari, maar daarna is het definitief gedaan. Wie de apparatuur voor Stadia kocht via de Google Store, zal een terugbetaling krijgen.

Google ziet nog mogelijkheden om de technologie achter Stadia elders in te zetten. Dat kan bijvoorbeeld bij videoplatform YouTube, de appwinkel Google Play of bij projecten met augmented reality.