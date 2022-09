Als de huiszoekingen van deze week één ding leren, is het dat de dreiging niet meer in één vakje past. Extremisten stellen hun persoonlijke ideologie samen met complottheorieën, fake news, een vleugje links en een vleugje rechts. Er is maar één gemeenschappelijke noemer: allen zijn ze tegen de overheid. “Anti-overheidsextremisme” noemt de Nederlandse staatsveiligheid het fenomeen.