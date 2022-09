Amerikaanse producent maakt serie over de vrouw achter Van Gogh

De Amerikaanse productiemaatschappij Double Nickel Entertainment zal een serie maken over de schoonzus van Vincent van Gogh. De drama- en documentairerechten van het biografische boek ‘Alles voor Vincent’ van Hans Luijten, over Jo van Gogh-Bonger, zijn verkocht aan het bedrijf uit New York. De serie wordt ontwikkeld samen met het Van Gogh Museum in Amsterdam.