Gasleverancier Fluxys wil hoge winst niet besteden aan tariefverlaging

In de eerste helft van dit jaar boekte gasleverancier Fluxys Belgium een nettowinst van 41 miljoen euro, zo’n 7 procent meer dan het jaar voordien. Toch heeft het volgens Fluxys-voorzitter Daniël Termont geen zin om die in te zetten voor een tariefverlaging. “De gezinnen zouden er nauwelijks iets van merken op hun factuur.”

De Belgische gezinnen hebben sinds de enorme prijsstijgingen hun gasverbruik al met vijftien tot twintig procent verminderd. Toch lag het totale volume dat gastransporteur Fluxys van januari tot en met juni vervoerde 38 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar voordien. De doorvoer van grens tot grens is namelijk verdubbeld. De vraag naar aardgas uit Duitsland en Nederland via België is bijzonder hoog, waardoor de leveranciers veel hogere prijzen betalen om slots te reserveren.

Fluxys Belgium realiseerde in de eerste jaarhelft een nettowinst van 41,1 miljoen ­euro, 7 procent hoger dan diezelfde periode in 2021. Voor de tweede jaarhelft worden er nog hogere bedragen genoemd. Via Publigas hebben de Belgische gemeenten 77,4 procent van de aandelen in hun bezit. Maar noch zij, noch de gezinnen met een gasaansluiting, zullen veel zien van de hoge winst.

Fluxys is een gereguleerd bedrijf. Het is de federale regulator CREG die beslist wat er met het geld gebeurt. Doorgaans wordt de (kleinere) winst verdeeld over een tariefverlaging en enkele investeringen. Ook nu weer neigt de CREG naar een tariefverlaging. Maar volgens Daniël Termont, voorzitter van de raad van bestuur van Fluxys, is dat een slecht idee. “Zelfs als de CREG zou beslissen om alles in te zetten op de eindverbruiker, zou dat op 3 euro per jaar per gezin komen. Fluxys is maar verantwoordelijk voor 1 procent op de factuur van de eindverbruikers. We kunnen dat geld veel beter besteden.”

In de plaats wil Fluxys investeren in de energietransitie, onder meer in waterstoftransport. Ook een capaciteitsverhoging staat op het verlanglijstje. Dat zou volgens de transporteur voor minder opstoppingen zorgen, waardoor energiebedrijven minder zouden moeten bieden en de factuur naar beneden zou gaan.