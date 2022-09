Open VLD wil indexsprong op lonen van politici: “Al 600 euro per maand meer. Daar kan je al eens iets mee doen”

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert wil dat de lonen van de ministers bij de volgende overschrijding van de spilindex niet nog eens geïndexeerd worden. Ook Open VLD-Kamerlid Christian Leysen heeft al een brief gestuurd naar de voorzitster van de Kamer om de lonen van de volksvertegenwoordigers te onderwerpen aan een indexsprong.

“Wie 6.000 euro verdient, krijgt door de opeenvolgende indexeringen dit jaar al 600 euro per maand meer dan voordien. Daar kan je al eens iets mee doen”, zei Lachaert tijdens het Vier-programma Tafel van vier. In het parlement moet er dan wel een meerderheid gevonden worden die dat ook vindt. “De ministers daarentegen kunnen dat binnen de regering voor zichzelf regelen”, zegt de woordvoerder van Open VLD.

Eerder had ook oppositiepartij N-VA er al voor gepleit om de partijdotaties niet meer te indexeren. Die zijn dit jaar in totaal al met meer dan 300.000 euro gestegen, tot boven de 44 miljoen euro per jaar. (hca)