Man die werd vrijgelaten in zaak van doodgeschoten Yannick Verdyck getuigt: “Wij wilden helemaal geen aanslag plegen”

Twee van de zes verdachten die woensdag werden opgepakt bij huiszoekingen in het extreemrechtse milieu, blijven aangehouden. Een derde verdachte, Paul O. (73), kwam gisteren na verhoor vrij en getuigt. “Yannick is doodgeschoten. Ik heb om hem gehuild. Hij was een echte vriend. Wat het gerecht ook beweert: wij wilden geen aanslagen plegen en zijn niet extreemrechts. Hoegenaamd niet.”