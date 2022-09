Orkaan Ian laat spoor van vernieling en twaalf dodelijke slachtoffers achter in Florida, zet nu koers naar zuidoosten van VS

In de Amerikaanse staat Florida heeft de orkaan Ian een spoor van verwoesting achtergelaten. In de staat zouden twaalf mensen al omgekomen zijn en zijn enkele steden verwoest. Ian is ondertussen onderweg naar het zuidoosten van de Verenigde Staten.

Op beelden is te zien hoe straten rivieren zijn geworden en huizen zijn vernield. Er is sprake van twaalf dodelijke slachtoffers. “Dit zou de dodelijkste orkaan in de geschiedenis van Florida kunnen zijn”, zei de Amerikaanse president Joe Biden tijdens een rondleiding door het federale rampenagentschap Fema.

“De cijfers zijn nog niet duidelijk, maar we ontvangen de eerste berichten over menselijke verliezen die aanzienlijk zouden kunnen zijn”, voegde hij eraan toe. Hij beloofde zo snel mogelijk naar de zuidelijke staat te reizen, maar ook naar het Amerikaanse grondgebied Puerto Rico, een eiland dat onlangs door de orkaan Fiona is getroffen.

Ook gouverneur Ron DeSantis van Florida verklaarde op een persconferentie dat er doden zijn gevallen. Hij wilde er nog geen voorlopig cijfer op plakken, maar wachten op de definitieve cijfers, die er de komende dagen zouden aankomen. Hij zei wel dat er al 700 reddingsacties hebben plaatsgevonden, maar hij vermoedt dat er nog veel zullen bijkomen.

Volgens de gespecialiseerde website poweroutage.us zitten in Florida intussen meer dan 2,2 miljoen huishoudens zonder stroom. In Puerto Rico zijn dat meer dan 265.000 huishoudens.

