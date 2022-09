Vrees voor ontslagen bij Meta: “Gehoopt dat de economie intussen wat gestabiliseerd zou zijn”

In een memo die Zuckerberg deelde met het personeel wees de topman in de richting van de huidige macro-economische situatie. “Ik had gehoopt dat de economie zich nu duidelijker zou hebben gestabiliseerd, maar van wat we zien lijkt het nog niet zo te zijn, dus we willen enigszins voorzichtiger plannen”, zei Zuckerberg tijdens de wekelijkse Q&A met het personeel.

Eerder al had het Meta aangekondigd om 30 procent minder ontwikkelaars aan te nemen. In juli werd een aanwervingsstop aangekondigd en nu is er sprake van herstructureringen. “Het plan is om de personeelsbezetting gestaag te doen dalen.” Nog volgens Zuckerberg zullen de budgetten voor alle afdelingen en teams binnen het bedrijf dalen en staan die afdelingen zelf in voor het inkrimpen van hun personeelsbestand. “Veel teams gaan moeten inleveren, opdat we onze energie in andere domeinen kunnen stoppen. Tevens wil ik de verantwoordelijken (van die teams/afdelingen, red.) oproepen om met hun mensen te beslissen waar ze op willen inzetten.”

Meta is niet het enige techbedrijf dat momenteel in woelig vaarwater zit. De volledige sector kampt met een dipje na de ongeziene boost die de pandemie hen had gegeven. Alphabet, moederbedrijf van Google, had op 20 juli al een aanwervingsstop aangekondigd. Ook Apple heeft aangegeven de rem te zetten op aanwervingen, maar pas in 2023. Van ontslagen was er bij die twee echter nog geen sprake.

