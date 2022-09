Amerikaanse legerarts en echtgenote beschuldigd van spionage voor Rusland

Majoor Jamie Lee Henry (39) wordt ervan beschuldigd om van plan te zijn geweest om haar veiligheidsmachtiging in Fort Bragg, het grote militaire ziekenhuis waar ze werkt, te misbruiken om privégegevens van militairen en medische procedures van het leger te lekken naar de Russische ambassade in Washington D.C.. Ook haar echtgenote Anna Gabrielian (36), zelf dokter in het gerenommeerde Johns Hopkins-ziekenhuis in Baltimore, zou informatie hebben willen lekken.

Het koppel zou de Russische ambassade uit eigen beweging benaderd hebben na de invasie van Oekraïne. In augustus werden ze benaderd door iemand die beweerde voor de ambassade te werken, maar in werkelijkheid een FBI-agent was. In een vergadering met die undercoveragent zou Henry gezegd hebben “gemotiveerd te zijn door patriottisme voor Rusland, zelfs als dat betekent dat ik ontslagen word of naar de gevangenis moet”. In een andere ontmoeting zou ze gezegd hebben dat ze overwoog om vrijwilliger in het Russische leger te worden.

Het koppel riskeert nu celstraffen van vijf jaar voor spionage, en tien jaar voor elke aanklacht voor het delen van privé-informatie van patiënten.

Opvallend: Henry was de eerste Amerikaanse legerofficier die zichzelf als actief militair uitte als transgender. Ze kreeg in 2015 toestemming van het leger om officieel van naam en geslacht te veranderen.