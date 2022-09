Poetin wil ‘fouten mobilisatie’ rechtzetten: “Reservisten die niet voldoen, worden teruggestuurd”

Poetin zei dat hij begrip had voor wie met vragen zit. Daarmee geeft de president voor het eerst toe dat de gedeeltelijke mobilisatie niet van een leien dakje loopt. "Het kan niet gebeuren dat we mensen met de verkeerde profielen oproepen", zei hij. "We moeten de fouten rechtzetten en reservisten die niet voldoen aan de criteria, moeten worden teruggestuurd naar huis. Zij mogen niet verdergaan (met de training en naar het front, red.)." Tot nu toe hield de Russische president vol dat de mobilisatie vlekkeloos verliep.

Poetin kampt met veel verzet tegen zijn mobilisatieplannen. Persagentschap Reuters becijferde dat sinds de aankondiging van de mobilisatie op 21 september, zo’n 2.000 mensen werden gearresteerd, omdat ze daartegen protesteerden. Bovendien ziet Poetin ook veel Russen het land verlaten uit angst om te moeten gaan vechten in Oekraïne. Allicht wil hij die uitstroom en dat protest temperen met zijn mea culpa.

De massale uittocht veroorzaakt ook een tweespalt. Moet Rusland de grenzen sluiten voor mannen die in aanmerking komen voor ­mobilisatie? Een prominent lid van het Hogerhuis riep daar eerder toe op.

Maandag had Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov al toegegeven dat er onregelmatigheden in de oproepbrieven slopen. Al schoof die de schuld in de schoenen van de regio’s.

Poetin ‘viert’ vandaag al de annexatie van vier gedeeltelijk bezette Oekraïense regio’s. In Moskou werd gisteren daarvoor ­alles in gereedheid gebracht. De annexatie dreigt de oorlog nog te verharden. Poetin kan hiermee zijn mobilisatie rechtvaardigen, maar zijn troepen terugtrekken kan niet meer. De Russische inlijving van ­gebieden die toebehoren aan ­Oekraïne en slechts gedeeltelijk onder Russische controle staan, wordt op brede internationale ­afwijzing onthaald.