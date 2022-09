Identiteit van lichaam in kanaal na twee weken nog onbekend: parket vraagt hulp

Het parket Limburg is op zoek naar mensen die kunnen helpen om het lichaam dat twee weken geleden in het Albertkanaal werd gevonden, te identificeren. Het gaat om een man tussen de 60 en 70 jaar.

Het lichaam werd zondag 18 september 2022 rond 10.52 uur in het Albertkanaal aan de Trekweg in Neercanne gevonden. Tot op heden is de identiteit van de man onbekend. De man heeft een geschatte leeftijd tussen 60 en 70 jaar, heeft een witte huidskleur, is ongeveer 1.62 meter groot en weegt 62 kg. De man is normaal gebouwd en heeft kortgeknipt grijs haar en een grijs-rosse snor.

De man droeg een hemd met zwart-witte ruitjes van het merk Vroom en Dreesman en een grijskeurige horloge van het merk Seiko. — © RR

Hij droeg een hemd met zwart-witte ruitjes van het merk Vroom en Dreesman, een zwarte broek van het merk C&A, ondergoed van het merk Kings Club en een grijskeurige horloge van het merk Seiko. mm

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via email: opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook reageren via het gratis nummer 0800 30 30 0.