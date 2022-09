Door Rusland geïnstalleerde functionaris gedood in Cherson

Een door Rusland geïnstalleerde functionaris in de bezette Oekraïense regio Cherson is om het leven gekomen bij een aanval van Oekraïense troepen.

Alexei Katerinichev, het plaatsvervangend hoofd van de beveiliging van het bestuur van Cherson, werd volgens Russische staatspersagentschappen gedood door een raketaanval in het centrum van Cherson. Katerinichev bekleedde zijn functie sinds anderhalve maand.

Rusland zal de regio Cherson, die bijna volledig in Russische handen is, straks annexeren. President Vladimir Poetin houdt daartoe om 14 uur (Belgische tijd) een speciale ondertekeningsceremonie in het Kremlin. De door Rusland benoemde leiders van de bezette regio’s zullen bij de ceremonie aanwezig zijn, om de overeenkomst met Rusland te ondertekenen.