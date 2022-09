Kom op tegen Kanker roept hulp van influencers in om jongeren van sigaret te houden

Kom op tegen Kanker roept voor het zevende jaar op rij de hulp in van Vlaamse influencers en content creators in om jongeren van de sigaret te houden. “Want wie nooit met roken begint, hoeft het ook nooit af te leren”, klinkt het vrijdag in een persbericht. Samen met gaming influencers lanceert Kom op tegen Kanker de #RIProken-campagne: daar komt een #RIProken-Fortnite-toernooi bij kijken. Daarna volgt een nieuwe editie van #WhatThe Smoke op TikTok, waarbij bekende Vlaamse content creators de nadelen van roken belichten.

5,5 procent van de jongeren tussen 12 en 18 jaar oud rookt regelmatig, blijkt uit de recentste leerlingenbevraging van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD). In het algemeen secundair onderwijs is dat 4,2 procent, in het beroepssecundair onderwijs ligt dat aandeel met 16,3 procent hoger. Uit de bevraging komt naar voren dat in het algemeen secundair onderwijs de eerste sigaret gemiddeld op 15,5 jaar wordt gerookt, in het beroepssecundair onderwijs is dat op gemiddeld 14,7 jaar.

Omdat jongeren tussen 12 en 15 jaar oud moeilijker te bereiken zijn met klassieke sensibiliseringscampagnes, roept Kom op tegen Kanker de hulp in van Vlaamse gaming influencers en content creators. Zo moet #RIProken een vaste waarde worden in de gaming community. De hashtag verwijst naar een online community “voor alle jongeren die gamen de max vinden, maar roken niet”, klinkt het bij Kom op tegen Kanker. Vorig jaar werden 20.000 jongeren lid.

Op GameForce in oktober, het grootste gaming evenement in België op 1 en 2 oktober, kunnen bezoekers op de stand van #RIProken de negatieve aspecten van roken ervaren aan de hand van verschillende games. GameForce vormt ook de start van het #RIProken-Fortnite-toernooi. In de aangepaste versie van het populaire spel krijgen de spelers te maken met de nadelen van roken. Wie ondanks die obstakels de beste tijd kan neerzetten, maakt kans op een PlayStation 5.

Vanaf de herfstvakantie is op TikTok de #WhatTheSmoke-campagne te zien. Bekende Vlaamse TikTokkers, zoals Stien Edlund, Elias Verwilt, Timon Verbeeck, Nick Ooms, Amir Motaffaf en Anneleen Debaveye, maken een reeks over de nadelen van roken.