Braziliaanse presidentskandidaten Lula en Bolsonaro houden verhit tv-debat: “Leugenaar, ex-gevangene, verrader van de natie”

In het laatste tv-debat voor de Braziliaanse presidentsverkiezingen hebben de rechtse zittende president Jair Bolsonaro en ex-staatshoofd en centrumlinkse favoriet Luiz Ignacio Lula da Silva een felle verbale discussie gevoerd.

“Hij wil met me praten over corrupte bendes? Dat hij dan eerst eens in de spiegel kijkt”, zei Lula donderdagavond. Bolsonaro noemde zijn tegenstander dan weer een “leugenaar, ex-gevangene en verrader van de natie”.

Braziliaanse kranten zagen Lula als winnaar van het debat. De 76-jarige, die het land al van 2003 tot 2010 regeerde, leidt ook in de peilingen. Volgens de meest recente resultaten krijgt Lula 48 procent van de stemmen in de eerste verkiezingsronde, Bolsonaro slechts 31 procent. Alles wijst ook op een duidelijke overwinning van Lula in de tweede ronde.

In Brazilië wordt zondag niet alleen gekozen voor een nieuwe president, maar ook voor volksvertegenwoordigers, senatoren en gouverneurs. De rechtse Bolsonaro heeft het kiesstelsel al meermaals in twijfel getrokken, en heeft al aangekondigd dat hij een nederlaag mogelijk niet zal erkennen.