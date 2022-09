Over één ding zijn de experts het eens: de inmiddels vier gaten in de pijpleidingen van de NordStream 1 en Nord Stream 2 waren geen ongeluk. Relatief nieuwe stalen pijpleidingen met een fors betonnen omhulsel zijn gebouwd om de elementen te weerstaan: één lek is zeldzaam, vier ongehoord. Sabotage is duidelijk, maar hoe het gedaan is, daarover zijn de meningen verdeeld.