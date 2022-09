Bokser Nabil Messaoudi, verdacht van ontvoering en mishandeling, onder elektronisch toezicht geplaatst

Beroepsbokser Nabil Messaoudi (23), die door het Brusselse gerecht gezocht werd voor ontvoering en moordpoging, is door de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat bevestigen zijn advocaten, meesters Nathalie Buisseret en Isabelle Slaets. Messaoudi werd gezocht omdat hij samen met een andere man, Yassine B.S.L. en diens zus een 28-jarige man zou hebben ontvoerd en mishandeld. Messaoudi was op 14 september door het Verenigd Koninkrijk aan België uitgeleverd.

Over de aanleiding of het motief voor de feiten lopen de versies uiteen. Zo zou de zus van Yassine B.S.L. beweerd hebben dat ze door het slachtoffer werd afgeperst met intieme video’s, terwijl Yassine B.S.L. zou voorgehouden hebben dat zijn zus beweerd had dat ze door het slachtoffer was verkracht.

In ieder geval zou het drietal - Yassine B.S.L., diens zus, en Nabil Messaoudi - het slachtoffer op 31 mei zijn gaan opzoeken in het Brusselse en gedwongen hebben in een wagen, een donkergrijze Mercedes A-klasse met Poolse nummerplaat, te stappen. Ze zouden hem vervolgens zwaar mishandeld hebben, en zieltogend hebben achtergelaten in Vilvoorde.

Een dag later, op 1 juni, kon de zus van Yassine B.S.L. zus al ingerekend worden en onder aanhoudingsbevel worden geplaatst. Voor haar broer werd nog diezelfde dag een opsporingsbericht verspreid, maar korte tijd nadien bood B.S.L. zich zelf aan bij de politie Hij werd op 3 juni door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Beide zijn intussen door de raadkamer onder elektronisch toezicht geplaatst.

Op 8 juni volgde dan een opsporingsbericht voor Nabil Messaoudi. Het vermoeden bestond dat de jongeman naar het Verenigd Koninkrijk was gevlucht, waar hij woont en traint. Op 2 september kon hij dan opgepakt worden in Heathrow, waarna hij op 14 september werd uitgeleverd.

“Mijn cliënt betwist in elk geval dat kwalificatie moordpoging”, zegt meester Isabelle Slaets. “Hij is buiten zijn wil terechtgekomen in een conflict waar hij eigenlijk niets mee te maken heeft. De twee andere verdachten hebben hem mee gevraagd, maar hij is absoluut niet meegegaan met de bedoeling om te vechten, hij identificeert zich absoluut niet met dit soort geweldfeiten.”

Volgens het slachtoffer werden er onder meer slagen uitgedeeld met de kolf van een vuurwapen, maar dat wordt door de drie verdachten betwist.

“Mijn cliënt hoopt nu zich snel op zijn passie te kunnen storten en wil zich keihard concentreren op zijn bokscarrière”, aldus nog meester Slaets.