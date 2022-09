Orkaan zet koers richting South Carolina, president Biden kondigt noodtoestand al af

Na de doortocht van Ian in Cuba en Florida verplaatst de orkaan zich nu richting South Carolina, waar hij later vandaag aan land zou komen. De storm blijft volgens het Nationaal Orkaancentrum vrijdagochtend in kracht toenemen. Momenteel worden windsnelheden rond 140 kilometer per uur gemeten, wat nog steeds overeenkomt met een orkaan van categorie 1.

LEES OOK. Orkaan Ian laat spoor van vernieling en twaalf dodelijke slachtoffers achter in Florida, zet nu koers naar zuidoosten van VS

Afgelopen woensdag kwam Ian aan land in Florida als een orkaan van categorie 4, met windsnelheden tot 240 kilometer per uur. De orkaan bracht een spoor van vernieling met zich mee. De autoriteiten bevestigen dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen, maar spreken zich nog niet uit over het aantal. Volgens Biden was het mogelijk wel “de dodelijkste orkaan uit de geschiedenis van Florida”.