Amnesty International: “Iran onderdrukt protesten meedogenloos en met dodelijke middelen”

© via REUTERS

Iran gebruikt opzettelijk dodelijke middelen om de protesten te onderdrukken die na de dood van Mahsa Amini zijn uitgebroken. Dat meldt Amnesty International vrijdag. De mensenrechtenorganisatie waarschuwt dat zonder internationaal optreden meer mensen gedood of vastgezet zullen worden.

De waarschuwing komt er nadat een andere NGO, Iran Human Rights, zei dat 83 mensen waren gedood in twee weken van protesten. “De Iraanse autoriteiten hebben hun goed getrainde repressieve apparaat ingezet om protesten meedogenloos te onderdrukken in een poging elke betwisting van het bewind de kop in te drukken”, aldus Amnesty.

LEES OOK. Ze bond strijdvaardig de haren in een dot, en toen werd ze neergeschoten: Hadis Najafi wordt nieuwste symbool van protesten in Iran (+)

“Zonder gezamenlijke actie van de internationale gemeenschap, die sterker moet zijn dan een simpele veroordeling, lopen veel anderen het risico gedood, verminkt, gemarteld, seksueel misbruikt of achter de tralies te worden gezet”, aldus de organisatie nog.

Amnesty onderstreepte verder dat het in bezit is gekomen van een officieel document waarin strijdkrachten het bevel hebben gekregen om zich “met geweld te verzetten” tegen de demonstranten. De mensenrechtenorganisatie zegt ook te kunnen bevestigen dat zeker 52 mensen zijn omgekomen, maar het dodental ligt mogelijk nog een stuk hoger.

LEES OOK. Iraanse vrouw die grootschalige protesten inspireerde, kwam om het leven na “zware slag op het hoofd door zedenpolitie”

Het repressieve optreden van Iran tegen de protesten gaat intussen onverminderd voort. Honderden mensen, onder wie ook journalisten en activisten, zijn al opgepakt.