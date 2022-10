Vader Erling Haaland onthult top vier keuzes van zijn zoon: werd Manchester City niets, dan was het Bayern München geworden

De transfer van Erling Haaland naar Manchester City is (zoals verwacht) tot dusver een schot in de roos gebleken. De 22-jarige wereldspits zit aan veertien goals in tien wedstrijden voor de Engelse topclub. In de documentaire ‘The Big Decision’ van het Zweedse Viaplay onthult vader Alfie Haaland welke andere clubs bovenaan het lijstje stonden.

Door een afkoopclausule van 60 miljoen euro in zijn contract bij Borussia Dortmund, en door zijn fenomenale doelpuntenproductie, had Haaland de Europese topclubs voor het uitkiezen afgelopen zomer. In de documentaire ‘The Big Decision’ onthulde vader Alfie de top vier keuzes van zijn zoon. “Op ons lijstje stond City op nummer één en Bayern München op de tweede plaats. Real Madrid stond op drie en Paris Saint-Germain op vier.”

Verder in de documentaire spreekt Alfie Haaland, ex-speler van Manchester City, over Liverpool, Chelsea en FC Barcelona. Geen Manchester United dus, de grote stadsrivaal van City. Komend weekend staat de derby op het programma. Voor het seizoen zei Haaland al dat hij het meest uitkijkt naar de wedstrijd tegen United. We zijn benieuwd of de Noorse goalgetter zondag opnieuw aan het kanon staat.

Clubs mogen blijven hopen

Hoe dan ook mogen andere clubs blijven hopen om Haaland ooit te kunnen strikken. “Ik denk dat Erling zijn kwaliteiten in elke competitie wil tonen”, aldus vader Alfie. “Hij kan daar (bij Manchester City, red.) drie à vier jaar blijven. Daarna zou hij de stap naar Spanje, Italië of Frankrijk kunnen zetten.”