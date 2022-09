Nestlé breekt met controversiële producent van palmolie

De ngo Les Amis de la Terre had in maart een rapport gepubliceerd waarin er sprake was van schendingen van de mensenrechten, milieuschade en landroof bij drie filialen van AAL. En vorige week riepen vertegenwoordigers van de inheemse bevolking en van de burgermaatschappij in een open brief een reeks voedingsgiganten op om de banden met de Indonesische palmolieproducent te verbreken. De open brief ging naar onder meer Nestlé, Procter & Gamble, Kellogg, Unilever, Mondelez, Colgate-Palmolive en PepsiCo.

Nestlé heeft nu aan Les Amis de la Terre laten weten dat het aan zijn rechtstreekse leveranciers gevraagd heeft om ervoor te zorgen dat zijn palmolie niet langer afkomstig is van de drie entiteiten die aan AAL verbonden zijn. De beslissing kwam er na een onderzoek door EcoNusantara, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de bescherming van de bossen en het klimaat, aldus Nestlé.

De banden zouden tegen het einde van dit jaar volledig doorgeknipt moeten zijn, aldus nog de Zwitserse groep die eigenaar is van onder andere de Nespresso-koffie en de KitKat-koekjes. Les Amis de la Terre noemt de beslissing een goede stap in de goede richting. De ngo wijst er wel op dat er nog vele andere grote groepen palmolie blijven afnemen van Astra Agro Lestari.