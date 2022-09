Het Antwerpse hof van assisen heeft Selahaddin Tankisi (60) vrijdag veroordeeld tot 25 jaar opsluiting voor de moord op kleermaker Mehmet Özkaraman (54). Hij had hem op 6 november 2019 met 45 snij- en steekwonden om het leven gebracht in zijn kleermakerszaak in Antwerpen. Het openbaar ministerie had 27 jaar cel gevorderd.