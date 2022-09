Mark van Bommel gaat zondag voor tiende competitiezege op rij: “Genk speelt goed voetbal, maar wij hebben de meeste punten”

Na de interlandbreak rolt de bal dit weekend weer in de Jupiler Pro League. Koploper Antwerp staat zondag voor de altijd verraderlijke verplaatsing naar Kortrijk. Mark van Bommel is alvast op zijn hoede voor de Kerels en Didier Lamkel Zé: “Hij zal erop gebrand zijn om het goed te doen”.

De Nederlandse coach van Antwerp zag de voorbije dagen zijn internationals vanuit alle windstreken terugkeren naar de Bosuil. “Iedereen is op tijd en fit hier geraakt. Uiteraard heeft niet iedereen evenveel gespeeld, maar ik ben blij dat ze weer terug zijn. Dat de interlandperiode ongelegen kwam? Ach, dat kan je langs twee kanten bekijken. Het is aan ons om gewoon weer te beginnen waar we geëindigd zijn.”

Frey en Balikwisha dicht bij terugkeer

Tijdens de internationale break werkten de geblesseerden verder aan hun herstel. De Great Old zal weldra enkele sterkhouders recupereren, maar de situatie van Engels blijft zorgen baren. “Frey, Balikwisha en Muja hebben al stukken van de groepstraining meegepikt. Haroun keert wellicht volgende week terug op het trainingsveld. Voor Engels zal het nog wat langer duren. Hopelijk zien we hem snel weer op het veld. Het duurt bij hem allemaal wat langer dan gedacht, maar dat krijgen we wel voor mekaar”, aldus Van Bommel.

© BELGA

De ziekenboeg loopt dus stilaan leeg, waardoor de Antwerp-coach keuze in overvloed heeft. En dus zal Van Bommel ook de komende weken heel wat knopen moeten doorhakken. “Kijk, iedere speler die niet speelt, is teleurgesteld. Het gaat erom om als trainer duidelijk te zijn. Het is mijn taak om aan de spelers mijn keuzes uit te leggen, ook al beslis je soms op basis van een gevoel. Het mooie aan dit alles is wel dat we niet minder sterk worden als we wisselen.”

Didier Lamkel Zé

Zondag gaat Antwerp op bezoek bij KV Kortrijk. KVK-coach Adnan Custovic gaf eerder deze week aan dat hij Racing Genk op dit moment hoger inschat dan de Great Old. Van Bommel: “Voor mij is dat niets bijzonders. Of wij de beste ploeg zijn? Genk voetbalt echt goed, maar wij hebben de meeste punten (stilte). Ik verwacht zondag een moeilijke wedstrijd, zeker omdat het op verplaatsing is. Kortrijk is een team met een duidelijk idee en ze beschikken over goeie spelers met veel snelheid. Het zal dus opletten zijn om niet in de val te lopen. Ga er maar eens winnen, hé. Het gaat er hier stevig en hard aan toe, maar daarnaast zit er ook kwaliteit in het Belgisch voetbal. Er is weinig niveauverschil tussen België en Nederland… Een BeNeLiga zou misschien toch wel wat zijn”, zegt van Bommel met een knipoog.

Antwerp-huurling Dorian Dessoleil komt zondag niet in actie bij KV Kortrijk, maar met Didier Lamkel Zé krijgt de Great Old wél een andere oude bekende te zien. Van Bommel twijfelt er niet aan dat de Kameroener zondag zijn gram zal willen halen. “Hij zal wel extra gemotiveerd zijn, zo gaat het altijd. Het is normaal dat hij erop gebrand is om het goed te doen. Lamkel Zé is gewoon een heel erg goeie voetballer, maar die lopen er bij elke club rond.”

