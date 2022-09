“Grote uitdaging, maar ongezien”: Club Brugge maakt zich op voor 13 wedstrijden in 42 dagen (en ziet Noa Lang terugkeren)

Dertien wedstrijden op 42 dagen tijd, ofwel om de drie dagen een match: Club Brugge en Carl Hoefkens gaan een helse rit tegemoet. Zaterdag komt KV Mechelen naar Jan Breydel, dinsdag is het de beurt al aan Atlético Madrid. “Hoe we dat gaan doen? Geen idee, want het is ongezien”, aldus Hoefkens. Mata, Sylla, Boyata krijgen tegen Mechelen alvast nog rust.

Het WK in Qatar laat zich ook voelen in het Belfius Basecamp in Westkapelle. Niet alleen omdat Mignolet, Vanaken en Boyata straks opgeroepen zullen worden, ook omdat de kalender van blauw-zwart de komende 42 dagen hels wordt. 13 wedstrijden in totaal in drie verschillende competities, om de drie dagen match: zelfs met een brede kern als die van Carl Hoefkens is zoiets ongelofelijk intenstief. “Heel moeilijk”, knikt ook Hoefkens. “Maar we kunnen ons daar geen beeld van schetsen. Want de huidige kalender is ongezien. Niemand heeft daar ervaring mee bij ons. We hebben deze week nog eens geteld hoeveel uren er tussen elke match zitten. Het is crazy. Dat wordt een ongelofelijk grote uitdaging voor ons. Niet alleen voor de spelers, maar ook voor alle begeleiders van A tot Z.” Het begint dit weekend al, want tussen de thuiswedstrijden tegen KV Mechelen en Atlético Madrid zit amper 72 uur. Een dag recupereren, twee dagen trainen en het is alweer van moeten.

© BELGA

Nog rust voor Boyata en Sylla

De grootste vrees bij Club? Dat die achterstand op Antwerp, nu al acht punten, door dat helse tempo nog groter zal worden. “Ik roep het zeker niet in als een excuus”, aldus Hoefkens. “Maar rationeel gezien heeft Antwerp daar natuurlijk een voordeel. De perceptie is dat we nu amper iets mogen laten liggen, want Antwerp pakt alle punten. Maar wij moeten ons blijven focussen op onze job. Kampioen worden blijft ons doel, en de spelers weten dat ook.” Maar voor het WK begint, kan Club Brugge ook geschiedenis schrijven door te overwinteren in de Champions League. Maar prestaties die wereld rondgaan, kosten krachten. Kijk maar naar die 3-0 op Standard. Het wordt balanceren op een slappe koord voor Hoefkens. “Ik geloof niet dat het resultaat in Luik een gevolg was van die match in Porto”, weerlegt de coach. “Dat waren de omstandigheden. Wij willen nog steeds elke match winnen, en we hebben daar ook de kwaliteiten voor in onze kern. Daarom is het belangrijk dat iedereen fit blijft.” Boyata en Sylla krijgen alvast rust dit weekend: zij keerden met lichte hinder terug van de nationale ploeg.

Voor de match tegen KV Mechelen keren Buchanan en Lang terug in de selectie, Mata wordt dinsdag opnieuw in de kern verwacht. “Voor hem is nog net te vroeg”, gaf Hoefkens mee. Het wordt vooral uitkijken hoe Hoefkens zal omgaan met de terugkeer van Lang: hij moet plots opboksen tegen concurrenten die het de laatste tijd uitstekend doen. “Hoe lang ik hem op de bank kan houden? Dat is verkeerd verwoord. Het is een kwestie van wanneer het juiste moment komt om Noa opnieuw zijn kans te geven”, aldus Hoefkens. Ik ben gewoon blij dat die jongens terugkeren, want dat is een kwaliteitsinjectie.