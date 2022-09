Poetin claimt bezette Oekraïense gebieden als Russisch grondgebied: “De bevolking van de Donbas zal voor altijd deel uitmaken van het Russische volk”

De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag de vier door Rusland bezette Oekraïense gebieden als Russisch grondgebied “voor altijd” geclaimd. “De mensen hebben hun keuze gemaakt”, zo zei hij in een toespraak in het Kremlin, waarbij hij verwees naar de internationaal veroordeelde schijnreferenda in Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja.

Het Russische parlement buigt zich volgende week maandag en dinsdag over de annexatie. Poetin zei ervan overtuigd te zijn dat het Russische parlement de vier gebieden zal steunen als Russisch staatsgebied. “Want dit is de wil van miljoenen mensen”, aldus de Russische president. “Er is niks belangrijkers dan de wil van miljoenen om naar hun historisch vaderland terug te keren”, klonk het ook. “De inwoners van Loehansk en Donetsk, Cherson en Zaporizja worden voor altijd onze burgers.”

De Russische president zei in zijn toespraak bereid te zijn met Kiev aan de onderhandelingstafel te gaan zitten, maar daarvoor moet Oekraïne volgens hem een einde maken aan de vijandelijkheden. Ook liet hij verstaan dat Kiev rekening moet houden met de schijnreferenda en dat Moskou niet zal onderhandelen over de geannexeerde bezette gebieden. “Kiev moet de keuze van de mensen in de Donbas en bevrijde gebieden respecteren, dit is de enige weg naar vrede”, zei hij. Oekraïne wil echter enkel met Rusland onderhandelen eens de Russische troepen zijn verdreven naar ten minste hun posities van aan de vooravond van de Russische invasie op 24 februari.

© EPA-EFE

De inlijving van de vier gebieden volgt op de schijnreferenda in de bezette gebieden. De aankondiging daarvan werd beschouwd als een reactie op de Oekraïense terreinwinsten in de gebieden. De VN hebben de haastig georganiseerde stemming - soms onder bedreiging van vuurwapens - als illegaal bestempeld. Kiev en het westen lieten al meermaals weten de stemming niet te erkennen.

“We zullen alle beschikbare middelen gebruiken om onze gronden te verdedigen”

De vier gebieden staan momenteel niet volledig onder controle van de Russen. Het Oekraïense leger voert er een tegenoffensief dat al leidde tot terreinwinst in Donetsk. Als het gaat om de inlijving van de volledige grondgebieden van de vier regio’s bij Rusland, dan claimt Poetin ongeveer 15 procent van het volledige Oekraïense grondgebied. Eerder al waarschuwde Rusland met alle mogelijke middelen te zullen reageren op alle aanvallen op wat Moskou nu als het eigen grondgebied beschouwt. Die bedreiging herhaalde Poetin vrijdag in zijn annexatietoespraak. “We zullen alle ons beschikbare middelen gebruiken om onze gronden te verdedigen”, zei hij, zonder specifiek kernwapens te vernoemen.

© via REUTERS

De dreiging met alle mogelijke middelen te zullen reageren, leidde al tot speculatie over een mogelijke nucleaire aanval van Rusland. Eerder op de dag had Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov dat wat getemperd. Verwijzingen naar de Russische militaire doctrine - volgens dewelke Rusland met kernwapens kan reageren als het land existentieel wordt bedreigd - noemde hij onjuist.

Tijdens zijn toespraak in het Kremlin richtte Poetin zich ook tot de families van de Russische soldaten. Zij moeten begrijpen “waarvoor ze vechten”, klonk het.

Explosies aan de pijpleidingen

Ook haalde hij meermaals hard uit naar het westen en meer specifiek naar de “Angelsaksen”, die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de explosies aan de pijpleidingen Nord Stream 1 en Nord Stream 2. Ook beweerde hij dat Duitsland, Japan, Zuid-Korea en sommige andere landen “eigenlijk bezet” worden door de Verenigde Staten, die hen “cynisch bondgenoten noemen”.

© AP

Hij fulmineerde dat “de maskers” van westerse leiders in Oekraïne zijn afgevallen. Volgens hem wil het westen van Rusland een “kolonie” maken. “Het westen is tot alles bereid om het neokoloniale systeem te bewaren, dat hen toelaat om (...) de hele wereld te plunderen”, klonk het. “Ze willen ons niet als een vrije samenleving zien. Ze willen ons als een massa slaven zien”, aldus Poetin.

Ondertekening

Na zijn toespraak ging de Russische president over tot de ondertekening van documenten die de annexatie formeel moeten maken, samen met de door Rusland aangestelde leiders van de Oekraïense regio’s. Dat waren Denis Poesjilin (Donetsk), Leonid Pasetsjnik (Loehansk), Vladimir Saldo (Cherson) en Jevgeni Balitski (Zaporizja). Eens zij de documenten hadden ondertekend, weerklonk het Russische volkslied en scandeerden ze, samen met alle aanwezigen in de historische Sint Joriszaal in het grote paleis op het Kremlin, meermaals “Rusland”.