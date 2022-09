Deze wedstrijden mag u dit weekend niet missen: derby met garantie op goals en Rode Duivel op de terugweg

Wat mag Club Brugge dinsdag in de Champions League verwachten?

Een wedstrijd van Atlético Madrid tegen Spaanse middenmoter Girona zou normaal gezien niet in dit lijstje staan, maar dinsdag staat het Champions League-duel tussen Club Brugge en Atlético op het menu. Wees maar zeker dat iedereen bij blauw-zwart deze wedstrijd nauwlettend in de gaten zal houden. Atlético is niet denderend aan het seizoen gestart en kon al drie competitiewedstrijden op een rij niet meer winnen. En ook de laatste wedstrijd inde Champions League ging Los Rojiblancos met 2-0 de boot in tegen Bayer Leverkusen. Blijven de Spanjaarden in die negatieve spiraal net voor de clash tegen Club of rechten ze de rug? Tegen Girona zouden ze op papier alleszins moeten winnen.

© ISOPIX

Braga, de tegenstander van Union donderdag in de Europa League, werkt vrijdagavond nog een heuse Portugese topper af in en tegen Porto. Anderlecht-tegenstander West Ham strijdt zaterdag tegen Wolverhampton om uit de Engelse degradatiezone te geraken, terwijl Gent-tegenstander Djurgårdens IF Dam het zondag een pak makkelijker heeft. De Zweedse ploeg neemt het dan op tegen de rode lantaarn van de competitie.

Vrijdag 22u15 Porto - Braga

Zaterdag 16u15 Atlético Madrid – Girona

Zaterdag 18u30 West Ham - Wolverhampton

Zondag 15u00 Djurgårdens IF Dam - AIK Fotboll Dam

Noord-Londense derby is garantie op goals

De Noord-Londense derby tussen Arsenal en Tottenham is een garantie op goals. Gemiddeld vallen er 2,85 goals in de derby, geen enkele andere doet beter. In totaal leverde die match in de geschiedenis al 171 goals op, dat zijn er zo maar liefst 31 meer dan welke Engelse derby dan ook. In 2004 brak Arsenal - Tottenham zelfs een record. De Gunners wonnen toen met 5-4. Nooit eerder werd er vaker gescoord in een Engelse derby. Hoog tijd om dat record te verbreken?

Zorgt Harry Kane voor een doelpuntenfestival? — © EPA-EFE

Behalve een derby is dit trouwens ook een clash tussen de leider van de Premier League tegen de nummer 3 in de stand. Los van het aantal doelpunten is dus ook de uitslag van belang.

Zaterdag 13u30 Arsenal-Tottenham

Roberto De Zerbi mag zich meteen bewijzen bij zijn debuut in de Premier League

Nieuwbakken coach van Brighton Roberto De Zerbi krijgt als eerste wedstrijd meteen een klepper als Liverpool voor de kiezen. Zijn voorganger Graham Potter koos voor een nieuw avontuur bij topclub Chelsea en liet Brighton achter op de vierde plaats in de stand van de Premier League. Kan De Zerbi de goede prestaties verder zetten tegen Liverpool?

Roberto De Zerbi maakt zijn debuut als coach in de Premier League. — © REUTERS

De 43-jarige Italiaan deed hij als coach van Shakhtar Donetsk, zijn vorige avontuur, alvast goed. Zijn team stond bovenaan het klassement op het moment dat het seizoen werd stopgezet als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Afwachten of hij bij zijn eerste club in de Premier League ook meteen zulke resultaten zal kunnen voorleggen. De Zerbi kan alleszins rekenen op een Belg-in-vorm, Leandro Trossard. De Rode Duivel zit dis seizoen al aan twee goals en twee assists na zes wedstrijden.

Zaterdag 16u00 Liverpool-Brighton

Wat kan Jérémy Doku na een goede interlandbreak?

Zit Jérémy Doku op anderhalve maand van het WK eindelijk weer op het goede spoor? Het laatste jaar sukkelde hij van de ene blessure in de andere en kwam hij amper aan spelen toe bij Rennes. En ook bij de Rode Duivels ontbrak Doku keer op keer sinds het EK in de zomer van 2021. Ook de afgelopen interlandbreak zat Doku niet in de selectie van Roberto Martinez. In plaats daarvan mocht hij vertrouwen tanken bij de Belgische beloften. Iets wat Doku met verve deed. Tijdens zijn invalbeurt in de oefenwedstrijd tegen Jong Oranje was hij een van de enige lichtpuntjes aan Belgische zijde en gaf hij een assist. In het oefenduel tegen Frankrijk gaf hij er zelfs twee. Het lijkt er zo op dat Doku opnieuw vertrokken is. Afwachten of hij kan bevestigen zaterdag tegen Strasbourg.

Zaterdag 17u00 Strasbourg- Stade Rennes

De flitsende acties van Jérémy Doku komen stilaan terug. — © BELGA

Start van moordend programma voor Olympique Marseille

Niet alleen in België is de voetbalkalender gigantisch druk, ook in andere landen zit die bomvol. Getuige daarvan is het programma van Olympique Marseille. OM begint in Angers aan marathon van maar liefst elf wedstrijden in 50 dagen. Pas in het weekend van 12 en 13 november, nét voor het WK, eindigt de helse rit van de Franse club met de topper tegen AS Monaco. Marseille begon overigens lang niet onaardig aan het seizoen en ontpopt zich in de Ligue 1 voorlopig tot uitdager van landskampioen PSG.

Vrijdag 21u00 Angers - Marseille