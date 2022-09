Dieumerci Mbokani voorgesteld bij SK Beveren: “Bij alle Belgische clubs titels gepakt en goals gemaakt, dat wil ik hier ook”

Normaal dagen er op de wekelijkse persconferentie van SK Beveren twee of drie journalisten op, nu zat de perszaal redelijk goed vol op de Freethiel. Om maar te zeggen, met Mbokani heeft geel-blauw een absolute vedette in huis gehaald. De Congolese goaltjesdief had deze zomer nog andere aanbiedingen. Onder meer Seraing en RWDM hengelden naar de diensten van de gewezen spits van Standard, Anderlecht en Antwerp. Maar waarom koos hij dan voor Beveren in 1B? “Na een gesprek met trainer Wim De Decker over de club en het project was dit de beste optie”, vertelt Mbokani ons. “Ik had verschillende aanbiedingen van Belgische en buitenlandse clubs. Maar het project om samen naar 1A te promoveren sprak me aan. Ik heb veel ervaring in België. Bij alle clubs heb ik doelpunten gemaakt en titels gepakt. Dat wil ik hier in Beveren ook doen. En ik wilde ook absoluut terug naar België komen om bij mijn familie te zijn.”

Met trainer Wim De Decker en Sander Coopman loopt hij twee oude bekenden tegen het lijf. “Ik ken Wim heel goed, en hij kent mij heel goed. Het is een serieus voordeel dat we samen hebben gewerkt. Hij is ook een van de redenen waarom ik voor Beveren gekozen heb.” Op dit moment is Mbokani nog niet speelgerechtigd, al stelt Beveren alles in het werk om hem dit weekend tegen Lierse aan de aftrap te krijgen. Fysiek voelt hij zich naar eigen zeggen elke dag beter. “Ik ben nog geen 100 procent, maar wel 70 procent”, aldus Mbokani. “Ik werk mijn trainingen af. We zullen dus wel zien. Als ik speelgerechtigd ben, kan ik spelen.”

Op de Freethiel tekende Mbokani een contract voor één jaar met optie. Maakt hij nog enkele jaren het mooie weer op de Freethiel? “Ik kan nog enkele jaren voetballen, al hangt dat ook van mijn lichaam af. Maar hoe ik mij momenteel voel, kan ik nog wel even doorgaan. Waarom zou dat niet meer lukken op mijn leeftijd? Er zijn genoeg spelers die dat wekelijks bewijzen. De recuperatie na elke training verloopt goed. We zien dus wel wat de toekomst brengt.”

Begin november neemt Beveren het in de Croky Cup op tegen Antwerp. Een match die met stip in zijn agenda genoteerd staat? Neen, zo blijkt. “Het is een match zoals elke andere match”, vertelt hij droog. “Kijk, Antwep is mijn ex-club en het is een mooie club. En ik heb er veel mooie momenten beleefd. Misschien wordt het dan toch een beetje speciaal.”

De Decker: “We zijn allemaal heel benieuwd”

Trainer Wim De Decker was uiteraard in de wolken met de komst van Mbokani. “Als je zijn palmares, zijn clubs en zijn status bekijkt, zijn we allemaal heel benieuwd”, vertelt De Decker enthousiast. “Het is momenteel nog inschatten hoe goed hij voor de dag gaat komen, ook mentaal. Maar het kan voor Beveren een heel goede transfer zijn. Ik had het eerst niet voor mogelijk geacht. Na ons eerste gesprek stond de deur op een kier. Nadien hebben we nog verschillende gesprekken gehad.

Volgens De Decker laat hij zowel op als naast het veld een goede indruk na. “Het zou naïef zijn om te denken dat hij al 100 procent is. Maar een Mbokani die geen 100 procent is, is een meerwaarde. Dat merk je ook op training. Alles lijkt zo makkelijk te gaan. Ik heb met veel straffe spelers gevoetbald, maar op dat vlak staat hij op gelijke hoogte met De Bruyne en Yaya Touré. Ik heb hem op Antwerp ook op mindere intensiteit weten trainen, maar in het weekend ontploft hij. Ik werk met twee duidelijke lijnen. Het is afhankelijk van zijn statistieken in welke mate hij buiten de lijntjes kan kleuren. Je moet van hem ook niet verwachten dat hij 12km in een wedstrijd gaat lopen. Hij is alleszins een meerwaarde voor Beveren, 1B en het Belgische voetbal.”