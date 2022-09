Complotdenker wil stille wake houden voor Yannick Verdyck

Nu zondag om 19 uur willen sympathisanten een stille wake houden voor de op woensdag bij een huiszoeking neergeschoten Yannick Verdyck, in Merksem. Via Telegram roept de initiatiefnemer op om massaal aanwezig te zijn. De stad Antwerpen heeft echter geen aanvraag ontvangen.

“Met respect en doorzettingsvermogen bracht hij zijn verhaal aan de man. Wat er gebeurd is, kunnen we niet terugdraaien. Wat wij wel kunnen doen, is net zoals Yannick opkomen voor de waarheid”, staat te lezen in de Telegram-groep Stille Wake Yannick Verdyck.

De 36-jarige Verdyck kwam woensdag om het leven toen speciale eenheden bij hem binnenvielen voor een huiszoeking. Hij werd al een tijdje gevolgd in een dossier van rechts-extremisme en illegaal wapenbezit. Hij zou twee keer op de politie gevuurd hebben, waarna hij werd doodgeschoten.

Achter de oproep voor de stille wake gaat Ezra Armakye schuil. Hij is geen onbesproken figuur. Armakye was een van de medeorganisatoren van enkele grote betogingen tegen de coronamaatregelen. Hij heeft uitgesproken extreemrechtse sympathieën en gelooft in allerlei complottheorieën. Zo denkt hij dat buitenaardse wezens de gebeurtenissen op aarde beïnvloeden en dat vrouwen onvruchtbaar worden na vaccinatie.

Armakye roept wel op er geen politiek evenement van te maken: “Kom in stilte. Zonder vlaggen, zonder symbolen, zonder politieke tekens.”

De wake zou zondag om 19 uur in Merksem, de woonplaats van Verdyck, plaatsvinden. Zowel de Antwerpse politie als de stad Antwerpen waren nog niet op de hoogte van het evenement toen Nieuwsblad hen contacteerde. “Er is geen vergunning aangevraagd”, klinkt het bij de stad. “We zullen nu samen bekijken met de politie of we eventuele maatregelen nemen.”

