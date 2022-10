Timothy Derijck hoopt dat de trein bij Zulte Waregem nu eindelijk aan het bollen gaat: “Tijd dat we het echt laten zien”

Het is voorlopig nog niet het seizoen van Timothy Derijck. De 35-jarige centrale verdediger wacht nog steeds op zijn eerste basisplaats. Bovendien moest hij lijdzaam toezien hoe Essevee opgezadeld raakte met de rode lantaarn. “De komende drie weken spelen we tegen Westerlo, OH Leuven en Kortrijk. Drie heel belangrijke wedstrijden. Alle punten zijn welkom in onze situatie, maar we moeten als team vooral tonen dat we een hechte groep vormen en voor elkaar door het vuur willen gaan.”

Vlak voor de competitiestart viel Timothy Derijck geblesseerd uit. Een vervelende timing, maar ook eentje met serieuze consequenties: “Ik had wel niet verwacht dat ik nadien op de bank zou belanden. Dat is natuurlijk nooit leuk als atleet. Want ik ben voetballer geworden om alle matchen te spelen. Ik ben nu eenmaal zo competitief ingesteld. Daardoor heb ik ook de carrière uitgebouwd die ik tot nu toe heb gehad en daarom ben ik op 35-jarige leeftijd ook nog altijd actief op het hoogste niveau.”

De toon is meteen gezet. Derijck is nog altijd op en top prof, maar wel eentje die niet zomaar zijn basisplaats wil afstaan. “Nee, ik kan dat niet relativeren. Ik kan het nooit plaatsen als ik op de bank moet zitten. Dat was in het verleden bijvoorbeeld bij AA Gent ook het geval. Ik heb nog geen gesprek gehad met de coach en dat hoeft ook niet voor mij. Ik weet wat er van me verwacht wordt. Er worden door de coach andere keuzes gemaakt en daar moet ik me bij neerleggen. Toen ik mocht invallen, heb ik volgens mij wel getoond dat men op mij kan rekenen.”

Zulte Waregem lanceerde tijdens het tussenseizoen een nieuw project. Mbaye Leye kreeg een karrenvracht aan aanwinsten onder zijn hoede, maar die fel gewijzigde spelersgroep kon na een knappe vier op negen geen vervolg breien aan die degelijke competitiestart. “Dit is natuurlijk een bizar seizoen door de drie rechtstreekse degradatieplaatsen. Dat zorgt toch voor extra druk.”

“Het wordt wellicht een competitie met twee snelheden: de top acht lijkt zich nu al stilaan gevormd te hebben en de acht andere ploegen zullen strijden voor het behoud en constant achterom moeten blijven kijken. Je moet eerlijk zijn: daar lijken we niet aan te ontsnappen. Zo wordt het toch weer een zenuwslopend seizoen”, stelt de ervaren verdediger vast.

Derijck klinkt alvast strijdvaardig en toont zich ook klaar voor de het serieuze werk: “Ik voel me net zo fit als voor de competitiestart. Ik kon nog wel begrijpen dat de coach vasthield aan dezelfde jongens tijdens die eerste drie wedstrijden. Maar op AA Gent belandde ik zowaar in de tribune. Dat kwam heel hard aan. Als voetballer is dat soms moeilijk te plaatsen, maar dat gebeurt nu eenmaal. Of dat een signaal was naar de kleedkamer toe? Geen idee eigenlijk, misschien stel je die vraag beter aan de coach.”

Genoeg tijd gehad

Maar eerst wil Derijck absoluut opnieuw zijn plaats veroveren in de basiself van Mbaye Leye én punten sprokkelen, die zijn dan ook broodnodig. “De komende drie weken spelen we tegen Westerlo, OH Leuven en Kortrijk. Drie heel belangrijke wedstrijden. Alle punten zijn welkom in onze situatie, maar we moeten als team vooral tonen dat we een hechte groep vormen en voor elkaar door het vuur willen gaan. Hopelijk valt het kwartje tijdens dit drieluik nu eens onze kant op. Iedereen heeft genoeg tijd gehad om zich te integreren. Ik heb er goede hoop op, maar nu moeten we het wel stilaan laten zien.”