Hein Vanhaezebrouck loopt zich warm voor drukke periode: “De ploegen die niet Europees spelen, moeten niet klagen”

Na de korte interlandbreak is het opnieuw tijd voor competitievoetbal. AA Gent ontvangt zondag Cercle Brugge en dat is na het ontslag van coach Dominik Thalhammer toch een kleine stap in het onbekende: “Het is altijd moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren na een trainersontslag maar we hebben een vermoeden”, laat ook Hein Vanhaezebrouck nog niet echt in zijn kaarten kijken.

De Gentse coach verwelkomde deze week evenwel voor het eerst dit seizoen een belangrijke pion op training: “Julien De Sart heeft deze week voor het eerst aangesloten met de groep. In het begin van de week was dat nog met kleine stukjes, nu al wat meer. Dat loopt goed en hij zit op schema. We zullen zien of hij in de selectie raakt. Er zijn er nog enkelen die twijfelachtig zijn voor zondag. We hebben nog twee dagen maar enkele zullen er al dan allicht niet bij zijn.”

Door het ontslag van Dominik Thalhammer is het toch wat koffiedik kijken hoe de Brugse Vereniging zich zondag zal presenteren in de Ghelamco Arena: “Ik ben geen bestuurder van Cercle Brugge”, wil Vanhaezebrouck in elk geval geen commentaar geven op het ontslag van zijn collega. “Dat is het werk van hun bestuur. Trainers doen hun job. Het is nooit leuk als een coach zijn werk niet kan verder doen. Dat hebben we allemaal al eens meegemaakt.”

Toch had Vanhaezebrouck niet de indruk dat het dit seizoen plots helemaal fout liep bij Cercle: “Ze waren misschien net iets minder efficiënt. Vorig seizoen profiteerden ze net wat vaker van de momenten waarbij ze de tegenstander in de problemen brachten. Dat zal er wel mee te maken hebben. Het is altijd moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren na een trainersontslag maar we hebben een vermoeden.”

Voor de Buffalo’s breken er hoe dan ook drukke tijden aan. Toch is HVH allerminst onder de indruk van het programma van de komende weken: “Dit is zeker niet de drukste periode ooit. We hebben ooit eens tien matchen in dertig dagen gespeeld, dat zal nu niet meer zijn. We hebben 13 matchen in ongeveer 44-45 dagen. Zeker niet drukker dus dan wat gewoon zijn. Het enige verschil is dat je anders in deze periode elke maand een interlandbreak hebt. Het drukste moment ooit was eens na Nieuwjaar omdat er dan geen interlandvoetbal was. Toen hebben we eens 10 matchen gehad tot 10 febuari. Nu is het misschien net iets langer, dat is waar.”

“De andere ploegen hebben er geen last van hé”, werpt Vanhaezebrouck terecht op. “Enkel de ploegen die Europees spelen hebben het druk, we werken in de komende weken vier Europese duels af. De anderen hebben vier volledige weken waarop ze van weekend tot weekend kunnen werken. Ons programma zit wel super vol. De ploegen die niet Europees spelen, moeten niet klagen. Zij hebben een vrij normaal programma met gewoon eens een midweek-competitiematch en een midweek-bekermatch. Maar voor ons is het inderdaad straffe toebak.”

“Focussen van match naar match”

Ondanks die drukke agenda wordt er van AA Gent verwacht dat ze flink wat punten sprokkelen. De rangschikking van de Buffalo’s vereist immers een upgrade: “Een reeks neerzetten is altijd belangrijk, los van de tegenstanders die je verslaat. Ik herhaal het altijd: dan moet je iedereen kloppen. Zowel de ploegen in de kelder van de rangschikkig maar ook die in de buik en die aan de top. Je hebt altijd een mix.”

“Laat me toe te zeggen dat een reeks meer dan drie matchen winnen op rij betekent. Het mag wel iets meer zijn. Dan moet je tegen iedereen kunnen winnen. Dat konden wij tot nu toe maximaal eens twee keer op rij ofzo. Dat is niet veel. Ach, we hebben genoeg ervaring met drukke programma’s. We focussen gewoon van match naar match. Competitie naar competitie. Het wordt vooral zaak om iedereen fris te houden en zo weinig mogelijk mensen te verliezen. Daarom zullen we af en toe ook iemand rust gunnen.”