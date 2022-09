DE STEMMEN VAN ASSISEN. Moord op een politieagent: “Iedereen stoof weg, maar hij bleef liggen...”

Een geweerschot. En daarna: een kort vuurgevecht, waarbij niemand de kogels ziet vliegen. Het gebeurt op een drukke nacht in het centrum van Spa, waar een massa volk is voor de beroemde GP Formule 1. Mensen stuiven uit een taxi, in alle richtingen lopen ze weg. En op de straat blijft één levenloos lichaam liggen: dat van Amaury Delrez (37), beloftevol politieagent en papa van drie kinderen. Zijn collega’s staan er in shock naast en vragen zich af wat in godsnaam er net gebeurd is.