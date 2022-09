OH Leuven stelt Ariël Jacobs aan als Director Football: “Blij om voor een club aan de slag te kunnen die duidelijke sportieve visie heeft”

Vijf maanden na het ontslag van Wim De Corte heeft OH Leuven een opvolger te pakken. Ariël Jacobs (69), ex-Anderlechttrainer, is de nieuwe Director of Football. Hij gaat morgen, op 1 oktober, aan de slag.

De laatste klus van Ariël Jacobs was er een voor de Pro League, waar hij de Jeugdcommissie voorzat. Het is al acht jaar geleden, van bij het Franse Valenciennes, dat hij nog eens voor een club aan de slag was. Van 2007 tot 2012 was Jacobs coach van Anderlecht. Tevoren coachte hij onder meer Lokeren en Moeskroen en was hij technisch directeur bij Racing Genk.

De aanstelling van Jacobs kadert binnen een hertekende sportieve structuur waarbij een team van vijf voortaan de sportieve werking zal uittekenen in Leuven. Peter Willems (CEO) leidt het team en wordt bijgestaan door Henk Mariman (Director Football Affairs & Academy manager), Marc Brys (Hoofdcoach), Eddy Vanhemel (Director Football Development & U23 coach) en Ariël Jacobs als Director Football. Daarnaast wordt Tom Torremans Head of Recruitment & Scouting en Rik Vande Velde Head of Technical Scouting.

© Belga

“Ik ben blij om voor een club aan de slag te kunnen die een duidelijke sportieve visie heeft en die geleidelijk aan stappen vooruit zet, zowel in de uitbouw van de club als op het veld”, zegt Ariël Jacobs in een reactie op de website van OHL. “Tijdens de gesprekken viel het me op in de totaliteit van de club en dit in een heel positieve sfeer en werkomgeving.”

Peter Willems is blij met de komst van Jacobs. “Met hem voegen we extra voetbalkennis toe aan onze werking”, klinkt het. “We gingen op zoek naar een aanvulling op de sterke profielen waarover we al beschikken binnen de club. Ariël brengt ons extra ervaring en inzichten in het voetbal en kan vanuit die ervaring als ideaal klankbord dienen binnen alle sportieve geledingen van de club.”