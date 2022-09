Sigaret oorzaak van dodelijke brand in Brugge

De hulpdiensten werden donderdag om 7.50 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Kammakerstraat, in het centrum van Brugge. Voor de enige bewoner van het pand kwam alle hulp te laat. De man was slecht ter been en overleed in zijn zetel aan de gevolgen van de brand.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Uit de bevindingen van de expert is ondertussen gebleken dat het vuur accidenteel ontstond. Alles wijst erop dat een sigaret van het slachtoffer de boosdoener was.